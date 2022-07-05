روجر بليدج، مواطن بريطاني يبلغ عمره، 76 عاما، اكتشف إصابته بالغلوكوما من خلال فحص العين السنوي الذي أجراه لمرض السكري.

وقال بليدج: بمرور الوقت، ارتفع الضغط في كلتا العينين تدريجيا، ثم في أواخر العام الماضي، أظهرت الاختبارات أن بصري كان يتدهور، وبحلول ذلك الوقت، كنت أكافح لتحديد الألوان أو القراءة، لذلك لم أتفاجأ عندما أخبرني الطبيب أنني بحاجة إلى عملية لتقليل الضغط.

وأضاف: رأى الأطباء أنني بحاجة لنوع جديد من الجراحة، يقوم على إدخال غرسة سيليكون صغيرة في زاوية عيني، مما يسمح بتصريف السوائل الزائدة عبر مسار مختلف.

وأجرى بليدج العملية في عينه اليمنى، تحت التخدير الموضعي، ثم ذهب للمنزل مع واق للعين يجب ارتداؤه خلال 24 ساعة، ليستخدم بعدها قطرات عينية مضادة للالتهاب لمدة 8 أسابيع.

ولفت بليدج إلى أن بصره شهد تحسناً، حيث كان بإمكانه قراءة بضعة أسطر ورؤية الألوان بشكل أكثر وضوحا.

وقال استشاري جراحة العيون، شريس ديمترو: إن الغلوكوما يحدث عندما يتضرر العصب البصري، الذي ينقل المعلومات المرئية من الجزء الخلفي للعين إلى الدماغ، ويصبح السائل الذي يحافظ على صحة العين محاصرا.

ويعاني حوالي 680000 شخص في المملكة المتحدة من الزرق مفتوح الزاوية، وهو واحد من أنواع الغلوكوما الأكثر شيوعا، والذي يصبح أكثر انتشاًرا مع تقدم العمر ووجود تاريخ عائلي لهذه الحالة.

ويتطور الزرق مفتوح الزاوية ببطء شديد، والتغييرات الأولية دقيقة، وبمجرد أن يلاحظ شخص ما المشاكل، يمكن أن تكون متقدمة جدا ولا رجعة فيها.



ويمكن أن يكون أحد الأدلة على وجوده هو التغييرات في إدراك اللون، بسبب تلف الخلايا الحساسة للضوء بالجزء الخلفي من العين.

ويخفف الضغط عن طريق قطرات العين التي تقلل من إنتاج السوائل داخل العين أو تعزز تدفق السائل من العين.

والعلاج الآخر المستخدم في هذه الحالة هو الاعتماد على الليزر، حيث يتضمن ذلك إطلاق شعاع ليزر منخفض الطاقة على خلايا معينة في الشبكية، مما يتسبب في إعادة بنائها بحيث يمكن تصريف السوائل بسهولة مرة أخرى.

وقال ديمترو: يوجد الآن نوع جديد من الجراحة، حيث يتم إدخال غرسة في أقل من 30 دقيقة تسمى MINIject، لخفض ضغط العين، ويبلغ طولها مم وسمكها 0.6 مم، مصنوعة من السيليكون مرن من الدرجة الطبية مع آلاف الثقوب الصغيرة التي تسمح للخلط المائي بالتدفق بحرية.

وتعمل هذه الزرعة بشكل أفضل مع المرضى، الذين يعانون من الغلوكوما بزاوية مفتوحة مبكرة إلى متوسطة.