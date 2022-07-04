وسيتم توفير الأدوية تحت اسم العلامة التجارية الجديدة "إمباكت"، وهي جزء من وحدة الصحة العالمية التابعة لسانوفي التي أطلقت العام الماضي، وتقع خارج نطاق الأعمال التجارية.

وقالت سانوفي، حسبما ذكرت "رويترز"، إن الخطة تشمل أيضا صندوق إمباكت بقيمة 25 مليون دولار، الذي سيخصص لدعم شركات الرعاية الصحية المحلية الناشئة وتوفير التدريب على استخدام الأدوية.

والأدوية المطروحة مدرجة بالفعل في قائمة الأدوية الضرورية لمنظمة الصحة العالمية، وقد جرى تحديد الأنسولين على وجه الخصوص من قبل المنظمة كدواء منقذ للحياة لمرضى السكري ويصعب الوصول إليه في العديد من البلدان المنخفضة الدخل، حيث يزداد عبء المرض.

وتشمل القائمة أيضا أدوية غير مشمولة ببراءات اختراع لعلاج السرطان وارتفاع ضغط الدم والملاريا والسل، وأمراض أخرى.



وتوجد البلدان المستهدفة بهذه المبادرة بصورة رئيسية في إفريقيا، ومنها النيجر وزيمبابوي.

كما تشمل المبادرة بلدانا متضررة من الصراعات مثل سوريا، وبعض الدول الآسيوية بما في ذلك كمبوديا وميانمار.