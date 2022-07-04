ويتشابه النوع المكتشف مع الأنواع الأخرى من السلطعونات، إلا أن ما يميزه هو أن شعره أكثر حجماً من المعتاد.

وقال أمين متحف غرب أستراليا، أندرو هوزي: إن السلطعونات الإسفنجية غالباً ما يشبه شعرها المخمل، إلا أن النوع الجديد يتميز بملمس أشعث ورقيق للغاية.

وأكد عالم الأحياء البحرية كولين ماكلاي أن العينة التي تم العثور عليها كانت بالفعل نوعا جديدا من السلطعون الإسفنجي، وأطلق عليها اسم لاماركدروميا بيغل.

ويستخدم لاماركدروميا بيغل مخالبه الأمامية الحادة لجمع أجزاء من الإسفنج ومواد أخرى من الكائنات البحرية، ثم يستخدم أرجله الخلفية لتثبيت ما جمعه فوق رأسه لدرء الحيوانات المفترسة.

ومع مرور الوقت، تتراكم القشرة لتغطي جسده، مما يخلق بنية تشبه القبعة.