وقال منشور على حساب الجيش البريطاني على تويتر "نعتذر عن انقطاع بثنا المؤقت. سنجري تحقيقا كاملا، ونتعلم من هذا الحادث". وفي وقت سابق، أعاد الحساب نشر عدد من التغريدات حول الرموز غير القابلة للاستبدال.

كما تمت استعادة قناة الجيش على موقع يوتيوب بعد تغيير اسمها إلى (آرك إنفست) ونشر عدد من مقاطع الفيديو المتعلقة بالعملات المشفرة.

ويبلغ عدد متابعي حساب الجيش البريطاني على تويتر 362 ألفا، بينما يبلغ عدد مشتركي القناة 177 ألفا.

يذكر أن (آرك إنفست) هو اسم شركة استثمار عالمية. ولم ترد الشركة حتى الآن على طلب للتعليق تم إرساله عبر البريد الإلكتروني وموقع الشركة على الإنترنت.