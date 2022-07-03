وبينما وصلت درجة الحرارة في المدن اليابانية إلى 35 درجة مئوية، لجأ سكان اليابان لتكنولوجيا حديثة أنتجتها شركتهم الوطنية "سوني"، لمواجهة الحرارة الشديدة في الخارج.

وأنتجت "سوني" جهاز حراري يمكن ارتداؤه داخل الملابس، يقوم بتبريد أو تدفئة جزء الجسم الذي يلامس الجهاز.

وبحسب موقع الشركة، يوفر هذا الجهاز تبريدا بكفاءة عالية، كما يمتلك ميزة الاستشعار لضبط درجة حرارة التبريد تلقائيا.

كما يتضمن طوق رقبة مخصص لتثبيت الجهاز في مكانه مع تحسين تأثير التبريد.

ووفقا لموقع "ماذرشيب"، يحتوي الجهاز على بطارية مدمجة يتم شحنها في حوالي 100 دقيقة، وسيستمر من 8 إلى 61 ساعة في وضع التبريد.

وشهد الجهاز الذي يحمل اسم "ريون بوكيت" إقبالا هائلا في المبيعات، ووفقا لصفحة المنتج، فيبلغ سعره 180 دولار.