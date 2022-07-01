وأظهرت الأبحاث السابقة أن رواد الفضاء يفقدون ما بين 1 إلى 2 بالمئة من كثافة العظام عن كل شهر يقضونه في الفضاء.

ولمعرفة كيف يتعافى رواد الفضاء بمجرد عودتهم إلى الأرض، قامت دراسة جديدة بمسح معصم وكاحلي 17 رائد فضاء قبل وأثناء وبعد الإقامة في محطة الفضاء الدولية (ISS).

ووجد الباحثون أن كثافة عظام الساق لتسعة من رواد الفضاء لم تتعاف تماما بعد عام من وجودهم على الأرض، كما كان رواد الفضاء الذين ذهبوا في مهمات طويلة، والتي تراوحت بين أربعة إلى سبعة أشهر في محطة الفضاء الدولية، هم الأبطأ في التعافي.

وقال المؤلف المشارك في الدراسة الدكتور ستيفن بويد، من جامعة كالجاري الكندية: "إن كثافة العظام التي فقدها رواد الفضاء كانت تعادل مقدار ما سيخسرونه في عدة عقود على الأرض، إنه مصدر قلق كبير للبعثات المستقبلية المخطط لها إلى المريخ".

وتوقعت دراسة نشرت عام 2020 أنه على مدى ثلاث سنوات من رحلة الفضاء إلى المريخ، سيكون 33 بالمئة من رواد الفضاء معرضين لخطر الإصابة بهشاشة العظام.

بدوره، قال رائد الفضاء الكندي روبرت ثيرسك، الذي قضى معظم الوقت في الفضاء، في بيان مصاحب للبحث، إن عظامه وعضلاته استغرقت وقتا أطول للتعافي بعد رحلة الفضاء.