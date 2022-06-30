ويعد إطلاق (ديزني ويش) التي تسع 4000 راكب نقطة مضيئة لتشابيك الذي أصبح الرئيس التنفيذي لديزني في فبراير 2020 قبل تمديد عقده لثلاث سنوات الثلاثاء.

استغرق الأمر أكثر من ست سنوات لبناء (ويش) التي تزن 144 ألف طن، بحسب ما أبلغ به تشابيك الحضور في حفل الإطلاق الذي تضمن ألعابا نارية وظهور ميكي وميني ماوس وآنت مان وتشوباكا وشخصيات أخرى من عالم ديزني الواسع.

وقال تشابيك على متن السفينة "نجمع بين هذه الشخصيات والقصص المدهشة وبين التكنولوجيا المذهلة لخلق تجارب جديدة تماما".

ونشاط الرحلات البحرية جزء من وحدة المتنزهات والتجارب والمنتجات التي تستلهم عالم ديزني والتي انتعشت بعد الخروج من إجراءات الإغلاق الرامية للوقاية من فيروس كورونا. وبلغ الدخل التشغيلي 4.2 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2022 مقابل خسارة قدرها 535 مليون دولار قبل عام.

ولم تكشف ديزني عن حجم إسهام الرحلات البحرية في الأرباح، لكن تشابيك قال في نوفمبر إن الشركة حققت "ربحا صافيا في خانة العشرات" نظرا للسعر المتميز الذي تفرضه ديزني.

وقال جوش دامارو رئيس وحدة متنزهات ديزني إن السفينة ويش، خامس سفينة في أسطول ديزني، "تبدأ أكبر توسع في تاريخ ديزني كروز لاين (ديزني للرحلات السياحية)". وستتسلم ديزني سفينتين أخريين بحلول عام 2025.

تبحر السفينة الجديدة في وقت يسعى فيه هذا القطاع لجذب العملاء مرة أخرى بعد إغلاق دام 15 شهرا أثناء جائحة كوفيد-19.

وتتوقع الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية أن الأمر قد يستغرق حتى نهاية عام 2023 قبل أن يتجاوز عدد الركاب مستويات عام 2019 عندما أبحر 29.7 مليون شخص في سفن سياحية حول العالم.

وستسعى الشركة إلى جذب عملاء إلى ديزني ويش من خلال ما تروج له كأول مَعلم ترفيهي تقيمه في البحر: أكواماوس. وتشتمل الرحلة التي تستلهم عالم ديزني على أفلام رسوم متحركة قصيرة لميكي وشخصيات أخرى بينما يطفو الضيوف عبر أنابيب متعرجة طولها 230 مترا معلقة فوق الطوابق العليا للسفينة.

أما تجارب تناول الطعام فتضع العائلات داخل عالم (فروزن) أو (ملكة الثلج) الذي أنتجته شركة ديزني وعالم (أفنجرز) أو (المنتقمون) من إنتاج مارفل. وبالنسبة للكبار، ابتكرت ديزني ردهة مستوحاة من (حرب النجوم).

وتشتمل السفينة أيضا على تجربة تفاعلية تجمع بين العالمين المادي والرقمي، فيحوّل تطبيق ديزني كروز لاين هاتف المستخدم إلى "منظار" افتراضي لإلقاء نظرة على الأبراج في سماء الليل (والتي تظهر على هيئة شخصيات بيكسار وديزني) والشروع في مغامرات.

وتمثل اللعبة التفاعلية خطوة نحو هدف تشابيك المتمثل في ترسيخ وجود الشركة في عالم الميتافيرس. ودعا الرئيس التنفيذي إلى التجارب الافتراضية كوسيلة لإبقاء العملاء على تواصل بشخصيات وقصص ديزني بين إصدارات الأفلام وزيارات المتنزهات.

وتنطلق ديزني ويش في رحلتها الأولى في 14 يوليو من بورت كنافيرال في فلوريدا.