ووفقا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة الجمعية الأميركية لطب الشيخوخة، فإن النساء الأكثر تفاؤلاً من المرجح أن يعشن حتى سن 90 وما فوق.

وتكشف الدراسة عن فوائد التفاؤل التي يمكن أن تساعد الأشخاص من مختلف الأعراق والأجناس ومناحي الحياة على إيجاد طرق جديدة لتحسين صحتهم.

وأظهرت الدراسات السابقة أن الأشخاص المتفائلين على عكس الأشخاص الأقل تفاؤلاً، يميلون إلى السلوكيات الصحية، مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتناول وجبات مليئة بالفواكه والخضروات، وعدم التدخين.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة هايامي كوجا في بيان صحفي: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن هناك قيمة للتركيز على العوامل النفسية الإيجابية، مثل التفاؤل، كطرق جديدة ممكنة لتعزيز طول العمر".

واستشهدت كوجا وفريقها بأبحاث سابقة أظهرت أن الضغط النفسي يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الصحة البدنية.

وتنص الجمعية الأميركية لعلم النفس أيضا على أن الإجهاد يؤثر على جميع أنظمة الجسم، إذ من الممكن أن يؤدي إلى توتر عضلي مزمن يقود إلى الصداع النصفي، ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.