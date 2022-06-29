وأجريت الدراسة البحثية الأولى والأكثر شمولاً حول النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون لدى مرضى السكري من النوع الثاني ومرض الكبد الدهني في الدنمارك لمدة ستة أشهر.

وقالت الدكتورة كاميلا دالبي هانسن: "أريد أن أخبرك أنه إذا كان لديك دهون على الكبد، فسوف تستفيد من تناول الدهون".

وفقد المبحوثون خلال الدراسة ما يقرب من 6 بالمئة من وزن أجسامهم، وتحسنت السيطرة على مرض السكري، وانخفضت نسبة الدهون في الكبد.

وتضمن النظام الغذائي الخضار، ولكن تم استبعاد الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، مثل الخبز أو البطاطس أو الأرز أو المعكرونة.

وتمت التوصية بالدهون الصحية المؤخوذة من زيت الزيتون والأفوكادو مثلاً، والابتعاد عن الأغذية المسببة لارتفاع نسب الكوليسترول الضار في الجسم، كالوجبات السريعة.

وقالت هانس إن "هذه النتائج قد تمنح المرضى المزيد من الخيارات في المستقبل، بحيث يمكنهم أن يختاروا بأنفسهم ما يناسب أسلوب حياتهم".