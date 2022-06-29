ووصلت مركبة الفضاء "تيانوين-1" بنجاح إلى الكوكب الأحمر في فبراير 2021 في أول رحلة فضائية للصين. وتم إنزال عربة آلية على سطح الكوكب بينما قامت مركبة مدارية برصده من الفضاء.

ومن بين الصور التي التقطت من الفضاء، وفق لرويترز، أول صور صينية للقطب الجنوبي لكوكب المريخ حيث تتركز تقريبا كل موارد الكوكب من المياه.

وفي عام 2018 اكتشف مسبار تابع لوكالة الفضاء الأوروبية وجود مياه تحت الجليد في القطب الجنوبي للكوكب.

يشار إلى أن المركبة تيانوين-1 هي أول مهمة صينية مستقلة للكوكب المريخ.

وانفقت الصين مليارات الدولارات في مهام استكشاف الفضاء فيما تحاول بكين تعزيز مكانتها العالمية وقوتها التكنولوجية الكبيرة.