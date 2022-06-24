وذكرت صحيفة " ديلي ميل" قوة المركبة الجديدة من "فورد" تصل إلى 2000 حصان.

وهذه الشاحنة هي الإصدار الرابع من مركبات bonkers Transits، التي بدأت "فورد" في تصنيعها عام 1971.

وجاء الكشف عن هذه السيارة خلال مهرجان السرعة المخصص للسيارات الحديثة ويجري تنظيمه في بريطانيا.

ويمكن لهذه الشاحنة تصل سرعتها من الصفر إلى 109 كيلومتر في الساعة، وذلك في أقل من ثانيتين فقط، وهو ما يفوق سرعة سيارة بوغاتي شيرون الرياضية الشهيرة.

ولدى هذه الشاحنة 5 أساليب قيادة، تراعي أوضاع حركة السير والتضاريس، وتقدم للسائق تفاصيل مختلفة، مثل استخدام حجم معين من الطاقة.

وعندما يسير السائق بسرعة بطيئة، تختار الشاحنة بشكل آلي نظام "الاقتصادي" لتوفير الطاقة، وعندما يريد السائق الوصول إلى أقصى قوة للشاحنة، أي 2000 كيلومتر، فإن عليه اختيار نظام "E‑Boost".