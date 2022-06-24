وكشفت دراسة حديثة أن وقت استخدام الأجهزة الذكية في بريطانيا، قد ارتفع منذ ظهور فيروس كورونا، مما أدى بالنتيجة إلى الاعتماد على الوجبات السريعة بشكل أكبر، وارتفاع نسب الاكتئاب والتوتر.

وشهد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و10 أعوام، زيادة بحوالي ساعة و23 دقيقة يوميا، بينما وقت مشاهدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 17 عاما ارتفع بمقدار 55 دقيقة.

وقالت الباحثة شاهينا باردان، من جامعة أنجليا روسكين: "إن الأطفال الذين يقضون معظم وقتهم أمام الشاشات هم أكثر عرضة لتناول الطعام بشكل سيء، والمعاناة من مشاكل في العين، والإصابة بالقلق والعدوانية ونوبات الغضب.

أما بالنسبة للبالغين، فإن قضاء الكثير من الوقت على الأريكة يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والوحدة والتعب وزيادة الوزن.

وينصح الباحثون دائماً، بمحاولة إيجاد أنشطة أخرى، تجعلك قادر على الابتعاد قدر الإمكان عن شاشات الأجهزة الذكية، كالمطالعة وممارسة الرياضة، بشكل يتيح لك التنعم بحياة صحية أفضل.