إلا أن الجميع قادر من خلال اختبارات منزلية بسيطة للغاية، الاطمئنان على صحته بشكل دوري وسهل.

وإحدى هذه الاختبارات، يتمثل بجلوسك على الأرض مع وضع ساقيك أمامك، ومراقبة إلى أي مدى يمكنك الوصول إلى قدميك.

حيث يُعد مدى قربك من أصابع قدميك طريقة جيدة لمراقبة المرونة، والتي توفر أيضا معلومات مهمة حول صحة القلب.

ويعد عدم القدرة على الانحناء دليلاً إلى زيادة خطر الإصابة بتصلب الشرايين، مما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو مضاعفاتها، خاصة إذا كان عمرك يزيد عن 40 عاما.

فإذا لم تتمكن من الاقتراب ولمس أصابع قدميك، فقد يعمل قلبك بجهد أكبر، وفي هذه الحالة يستحق الأمر منك فحص ضغط الدم.

مراقبة الجلد لها مدلولات أيضاً على صحتك، فالشامات مثلاً يمكن أن تتغير إلى نوع من السرطان يسمى الورم الميلانيني، وهو ثالث أكثر أنواع سرطان الجلد شيوعا في المملكة المتحدة.

لكن الخبر السار هو أنه غالبا ما يمكن علاج هذا إذا تم اكتشافه مبكرا.

واحدة من تلك الاختبارات المنزلية، هي قياس الخصر، الذي يعد مؤشر هام جداً للاطمئنان على صحتك.

وللعلم فإن قياس الخصر الكبير يزيد من احتمالية تعرضك لمشاكل صحية، حتى عندما يكون وزنك صحيّا.

ويمكن ليديك أن تخبراك عن صحتك أكثر مما تعتقد، وتعطيك مؤشرات مهمة عن مستويات الحديد لديك.

والفحص في هذه الحالة يتمثل برفع راحة اليد ودفع الأصابع للخلف، حيث يجب أن تبدو الخطوط العميقة أغمق من باقي بشرة يدك، وإذا كانت شاحبة أو بيضاء، فقد يشير ذلك إلى انخفاض الدورة الدموية في الأوعية نتيجة لانخفاض الحديد.

للعين أيضاً حصة في تلك الاختبارات، حيث يمكنك الاختبار من اكتشاف وجود أي علامات مبكرة للتنكس البقعي المرتبط بالعمر، والذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الرؤية.

وبالنظر مباشرة إلى باب أو إطار نافذة، قم بتغطية إحدى عينيك بيدك، ثم قم بالتبديل والتكرار.

وإذا لم تظل رؤيتك مستقيمة ومركزة وكانت هناك فجوات أو ضبابية أو تشوه أو خطوط متموجة، يجب عليك فحص عينيك على الفور.