والطلاء الجديد مزود بمواد مقاومة للميكروبات، كحمض الستريك ومادة النيسين المضادة للجراثيم.

وتحارب هذه المواد ميكروبات متعددة، مثل الإشريكية القولونية والليستيريا، مما يمنع تلف الطعام وتلوثه.

ووجد الخبراء، في البحث الذي نشر في صحيفة "ناتشر فود"، أن الطلاء يمكن أن يطيل العمر الافتراضي للأفوكادو بنسبة 50 بالمئة، لافتين إلى أنه صديق للبيئة ويتحلل في أقل من 3 أيام.

وهذه ليست المرة الأولى التي يطور فيها العلماء طلاءات غذائية صديقة للبيئة لتحل محل البلاستيك.

حيث تناولت دراسات أخرى إمكانية تجريب أغشية مصنوعة من قشور الجمبري أو حرير العنكبوت، أو عبوات مصنوعة من بروتينات الحليب، أو أغلفة صالحة للأكل مصنوعة من البكتين، وهو نوع من الألياف الموجودة في جدران الخلايا النباتية، المكونة لبعض أنواع الفواكه والخضار والبذور.

ولمادة البلاستيك تأثيرات سلبية على سلامة الإنسان والبيئة، وتشكل واحدا من أكبر التحديات التي يسعى العالم لاحتوائها والسيطرة عليها.