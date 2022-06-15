وجاء إعلان إدارة الغذاء والدواء الأميركية عن موافقتها على عقار "باريستينيب" تحت الاسم التجاري Olumiant، بعد تحقيقه لنتائج جيدة خلال التجارب السريرية بمرحلتها الثالثة والأخيرة.

وطوّر "باريستينيب" في الأساس كدواء لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، إلا أن علماء وجدوا أنه يؤثر بشكل إيجابي مع مرضى داء الثعلبة، والذين تتساقط أجزاء من شعرهم بفعل هجمات الجهاز المناعي على بصيلات الشعر.

وبدأ العلماء في التحقيق بقدرة "الباريسينيب" على معالجة داء الثعلبة بناء على فكرة أنه يمكن أن يقطع مسارات الإشارات التي تضر بصيلات الشعر.

وأظهرت النتائج من تجارب المرحلة الثالثة التي شملت حوالي 1200 شخص يعانون من الثعلبة، أن حوالي ثلثهم، قد تمكنوا إعادة نمو شعرهم عن طريق تناول 4 ميليغرامات من "الباريسينيب" يوميا، وفقما ذكر موقع "نيو أطلس" المتخصص بالأخبار العلمية والتقنية.

كذلك أدت الجرعات التي تبلغ 2 ميليغرام إلى تحسين تغطية شعر فروة الرأس لدى ما يقرب من خمس المرضى.

جدير بالذكر أن أكثر من 300 ألف شخص في الولايات المتحدة، يصابون سنويا بداء الثعلبة.