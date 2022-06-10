وكان موقع "سكاي نيوز عربية" قد نشر قصة الإنجاز الذي حققه حسن، وهو أستاذ الفيزياء والضوء بجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأميركية، والذي تمكن خلاله من تحويل المواد العازلة كالزجاج إلى مواد موصلة للتيار الكهربائي في زمن الأتوثاتية، مما يقود لتطور ضخم ينتظره العالم.

وقال ديفيد ورئيس هيئة التحرير في نيتشر فوتنيكس التي تعد كبرى وأشهر المطبوعات في أبحاث الفيزياء في مقال منشور بالعدد الأخير للمجلة: "إن تشكيل نبضات الفوتونات فائقة السرعة يمكن استخدامها في التحكم بالتفاعل بين الضوء والذرة والحركة الإلكترونية، والعديد من الأساليب تم نشرها سابقًا لهندسة نبضات الليزر فائقة السرعة في بيكوثانية أو فيمتوثانية".

وتابع: "إن نبضات الفوتونات فائقة السرعة يمكن استخدامها لتشكيل الأشكال الموجية لنبضات الليزر تتولد عن طريق تشتيت الضوء، وتعديل أجزاء من الطيف بشكل مناسب، وإعادة تجميع الضوء في شكل موجة مُهندسة، وهذا النهج مرن للغاية من حيث الأشكال الموجية الممكنة ويعتمد على الدقة الطيفية وعرض النطاق الترددي الطيفي الكلي".

وفي حديثه عن العالم المصري قال ديفيد: "الآن تمكن فريق عمل في الولايات المتحدة وألمانيا، بقيادة محمد ثروت حسن، من التغلب على التحديات السابقة، واستطاع تخليق مجال كهربي لليزر الأتوثانية يمتد من الأشعة تحت الحمراء إلى الأشعة فوق البنفسجية ومرورا بأشعة الضوء المرئية".

وحسب كبير محرري نيتشر فوتنيكس فإن "البحث أثبت امتداد القدرة على التوليف إلى المنطقة الطيفية فوق البنفسجية العميقة، وهذه النتائج تمكن من تركيب أنماط الضوء مع دقة أتوثانية، أي التحكم في حركة الإلكترون في زمن أسرع من الفيمتوثانية بكثير".

وفي تعليقه على كبير محرري نيتشر فوتنيكس، قال العالم المصري محمد ثروت حسن في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" : "لقد سعدت كثيراً عند قراءتي لهذا المقال، الذي يلقي فيه كبير محرري مجلة نيتشر فوتنيكس والتي تعبر أهم مجلة علمية في مجال فيزياء الليزر وتطبيقاتها التكنولوجية الضوء على نتائج أبحاث مجموعتي البحثية الخاصة بتوليد نبضات ليزر الأتوثانية والتحكم في شكلها الموجي بنفس الزمن ( الأتوثانية)".

وأضاف أن "المقال حينما يكتبه كبير محرري المجلة بنفسه فهذا يوضح أهمية وتفرد هذه النتائج والتطويرات التي تحققها للمجتمع العلمي وخاصة في مجال فيزياء الأتوثانية، كما يلقي المقال الضوء على استخدامنا لهذه التكنولوجيا وتشكيل موجات ليزر الأتوثانية في التحكم بحركة الإلكترونات وفي تطوير مجهر الأتوميكرسكوب الذي سيمكننا من تصوير فيديو حي لحركة الإلكترونات في المادة".

وأشار إلى أن كبير محرري نيتشر فوتنيكس أكد أهمية بعض التطبيقات "التي نعمل عليها حاليا لتطوير ترانزيستور الأتوثانية وتحميل معلومات ونقلها بسرعة الأتوثانية على نبضات الليزر".