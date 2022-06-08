وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الاتحاد الأوروبي أقر إلزامية استخدام كل الهواتف والأجهزة الإلكترونية لمنفذ شحن من نوع "USB-C" بحلول عام 2024، مضيفة "ذلك يعني أن أبل ستضطر لتغيير المنفذ في هواتف آيفون الخاصة بها، وذلك في جميع دول الاتحاد، البالغ عددها 27 دولة".

وحاليا، تستخدم هواتف أبل موصل "Lightning"، بينما تستخدم الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد موصلات USB-C.

وأوضح المصدر أن الاتحاد الأوروبي اختارا شاحنا موحدا بهدف "تقليل النفايات الإلكترونية"، لكن الشركة الأميركية العملاقة تقول إن ذلك "سيحد من الابتكار ويضر المستهلكين".

ويقدّر الاتحاد أن أجهزة الشحن المهملة أو غير المستخدمة تمثل 11000 طن من النفايات الإلكترونية في أوروبا كل عام.

وضمن القرار الجديد كذلك، سيصبح بمقدور المشترين في دول الاتحاد الأوروبي اختيار ما إذا كانوا يريدون شراء أجهزة جديدة مرفوقة بالشاحن أو بدونه.

وتشمل الأجهزة: الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة القراءة الإلكترونية وسماعات الأذن والكاميرات الرقمية وسماعات الرأس وأجهزة ألعاب الفيديو المحمولة ومكبرات الصوت المحمولة.

وعلى المدى البعيد، ينتظر أن يستهدف القرار أيضا أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وفق الصحيفة البريطانية.