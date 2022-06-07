وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية أحمد أنيس، إنه "تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي المصري الجديد، الأربعاء، في تمام الخامسة و3 دقائق مساء بتوقيت ولاية فلوريدا الأميركية، 11 و3 دقائق ليلا بتوقيت القاهرة".

وأوضح أنيس في تصريح صحفي، الثلاثاء، أن القمر الجديد سيكون البديل لقمر "نايل سات 201" الذي ينتهي عمره الافتراضي في 2028، علما أنه يمتلك العديد من المميزات التكنولوجية الحديثة التي تمكنه من مواصلة المنافسة في منطقة البث.

وأوضح المسؤول المصري أن "نايل سات 301" يضم 38 قناة قمرية، مقابل 26 في "نايل سات 201".

وسيتوسع القمر في نطاق تغطيته، ليشمل دول جنوب القارة الإفريقية ودول حوض النيل، بهدف "تحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة ومواكبة توجهات القيادة السياسية في تعميق العلاقات المصرية الإفريقية"، وفق أنيس.

ولفت المصدر إلى أن "إمكانات القمر الجديد تشمل تقديم خدمات الإنترنت واسع النطاق لتغطية مصر، وتوفيرها للمشروعات الجديدة ومشروعات البنية الأساسية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وحقول البترول شرق البحر المتوسط خاصة حقل ظهر".

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية إلى أن "نايل سات 301" صنع وفق تكنولوجيا متقدمة تمكنه بمفرده وذاتيا من تحديد أي مصدر للتشويش ومعالجته، لتوفير التأمين الكامل للقنوات التلفزيونية العاملة عليه، لافتا إلى أنه "يتميز بإمكانية المناورة بالهوائيات لتغيير مناطق التغطية وفقا لاحتياجات الدول الإفريقية التي تعتبر سوقا جديدا لأقمار نايل سات".

وأفاد أنيس أن "قنوات الهيئة الوطنية للإعلام وقنوات الشركة المتحدة للإعلام ستبث عملية الإطلاق مباشرة، ليشاهده المصريون وهو يعانق الفضاء".