وسيكون بمقدور المستخدمين الدفع على 4 أقساط موزعة على 6 أسابيع، من دون أي رسوم أو فائدة.

وستتوفر الخدمة الجديدة واسمها Apple Pay Later في الأماكن التي يتم قبول "أبل باي" فيها، وستدار من خلال تطبيق Wallet، وفقما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وقالت "أبل" في بيان: "ستقبل الخدمة الجديدة في أي مكان تقبل فيه (أبل باي)، باستخدام شبكة ماستر كارد".

وتأتي الخدمة الجديدة ضمن تحديث نظام iOS 16، حيث سيمثل منافسا لخدمات تقسيط مماثلة مثل "كلارنا" و"أفيرم".