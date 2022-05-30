وعملت مجموعة من الخبراء نهاية الأسبوع بتقنيات "السونار" لمساعدة الحوت القاتل على العودة إلى موطنه الطبيعي في المياه المالحة، بعد ظهوره في نهر السين الذي يتدفق عبر باريس.

وشوهد الحوت القاتل المعروف أيضا باسم "أُركَة"، بين مدينة لوهافر الساحلية الشمالية في نورماندي ومدينة روان في الداخل، بعدما رصد لأول مرة في 16 مايو الجاري.

وأوضحت السلطات المحلية في بيان: "خلصت مجموعة الخبراء بالإجماع إلى أن الحل الوحيد الممكن هو القتل الرحيم للحيوان".

وأضافت أن "التسجيلات الصوتية (التي تم الحصول عليها بتقنيات السونار) كشفت نداءات صوتية مماثلة لصرخات ألم"، مشيرة إلى أن الحيوان بدا في "وضع صحي حرج".

وتابعت أنه يبدو أن الحيوان يعاني فطرا عفنيا، وهو عدوى تلاحظ بشكل متزايد بين الثدييات البحرية وتسبب لها آلاما شديدة.

وكانت الاستعدادات جارية للقتل الرحيم للحوت، لكن السلطات لم تقدم تفاصيل حول طريقة تنفيذه أو المكان التي ستجرى فيه هذه العملية الرامية إلى تجنيبه المزيد من المحن، وتعريض الجمهور للخطر.