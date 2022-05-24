وقال مسؤولو المراكز إنهم يتوقعون أن يرتفع هذا المستوى بسرعة كبيرة في الأسابيع المقبلة.

وكان قد قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، إن تفشي مرض جدري القرود هو أمر "يجب أن يكون مصدر قلق للجميع"، مضيفا أن مسؤولي الصحة الأميركيين يبحثون مسألة اللقاحات والعلاجات المحتملة.

وأبلغ بايدن الصحفيين في قاعدة جوية في كوريا الجنوبية قبل مغادرته على متن طائرة الرئاسة الأميركية متجها إلى اليابان: "نبذل جهدا كبيرا لمعرفة ما سنفعله".