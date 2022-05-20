وقال باحثون في جامعة لودفيغ ماكسيميليان الألمانية في ميونيخ، إن تناول أحماض "أوميغا 3" الدهنية، الموجودة في السمك والمكسرات والبذور، يساعد في تقليل حَب الشباب بنسبة كبيرة.

وأشار الباحثون إلى أن 94 بالمئة من المشاركين في دراستهم ممن يعانون حَب الشباب، كانت مستويات الأحماض الدهنية منخفضة في دمائهم.

وأرجع الباحثون التأثير الإيجابي للأحماض الدهنية على حَب الشباب، إلى دورها في تقليل الالتهابات عن طريق تحفيز الجسم على إنتاج "البروستاغلاندين"، وخفض مستويات هرمون "IGF-1" المسبب للعرَض الجلدي المزعج.

و"البروستاغلاندين" مواد دهنية مشابهة للهرمونات في عملها، وتساعد على أداء وظائف عديدة في الجسم مثل انقباض وانبساط أو تمدد بعض العضلات والأوعية الدموية، وتنظيم عملية تجلط الدم، وغيرها.

لكن الباحثين حذروا من أن تأكيد دور "أوميغا 3" في تقليل حَب الشباب يتطلب إجراء المزيد من الدراسات والاختبارات على نطاق أوسع، ومعرفة أي آثار جانبية محتملة، والجرعات المثلى من الأحماض الدهنية.