وأطلقت الشركة المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية "ستارلينك" في أوكرانيا، قبل نحو 10 أسابيع فقط، أي مباشرة بعد بدء العمليات العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وأبدى نائب رئيس الوزراء الأوكراني ميخايلو فيدوروف، تقديره للدعم الذي تقدمه "سبيس إكس"، قائلا إنه يشكل عنصرا حاسما في مساعدة البنية التحتية للبلاد واستعادة ما وصفها بـ"الأراضي المدمرة".

وأضاف فيدوروف في تغريدة على موقع "تويتر": "أوكرانيا ستظل على اتصال، مهما حصل" فيما أثارت الحرب الدائرة بالبلاد مخاوف بشأن قدرة الناس على الوصول إلى الإنترنت بشكل سلس.

وفي شهر أبريل الماضي، أصبح تطبيق "ستارلينك" الذي يتيح لسكان أوكرانيا الوصول إلى خدمة إنترنت عن طريق الأقمار الاصطناعية، الأكثر تحميلا في البلد الأوروبي.

وإلى غاية الخامس عشر من مارس الماضي، وصل عدد من قاموا بتحميل التطبيق في أوكرانيا إلى 100 ألف شخص.

وبفضل دعم ماسك، حصلت أوكرانيا على نحو 10 آلاف وحدة لأجل تأمين الاتصال بالإنترنت، وهذه الوحدات شبيهة بالأطباق التي تلتقط البث التلفزيوني.

وتساعد هذه الأطباق على ربط المستخدمين بالأقمار الاصطناعية، فيما كان ماسك كان قد أعلن تفعيل "ستارلينك" في فبراير الماضي، وذلك ردا على طلب من مسؤول أوكراني.

و"ستارلينك" الذي أطلقته شركة "سبيس إكس"، مشروع يقدم خدمة الإنترنت لنحو 32 دولة، عن طريق ما يقارب 2100 من الأقمار الاصطناعية الصغيرة التي وضعت في مدارات منخفضة وقريبة من الأرض.