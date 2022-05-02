وكشفت تفاصيل مسربة من اجتماع عقدته إدارة تويتر الضغط الذي مارسه الموظفون على كبار المسؤولين التنفيذيين لتقديم إجابات مقنعة بشأن صفقة شراء ماسك للموقع بقيمة 44 مليار دولار.

ونقل موقع "بيزنس إنسايدر" عن موظف حضر الاجتماع قوله إن أغراوال، الذي سيحصل على تعويض قدره 42 مليون دولار عند إتمام الصفقة، "كان متعبا ومنزعجا في بعض الأحيان"، مشيرا إلى أنه "حاول تهدئة مخاوف الموظفين بشأن تسريحهم".

وعبّر أغراوال عن "قدر من الندم" خلال حديثه في الاجتماع، حيث أخبر الموظفين أنه كان يتمنى "أن يقوم ببعض الأمور بشكل أفضل" خلال محادثاته مع ماسك.

وأضاف: "هناك أمور (دارت خلال المحادثات) لا أتفق معها بشكل أساسي"، دون تقديم تفاصيل.

وأقرّ أغراوال بأنه "من المحتمل أن يجري تويتر تغييرات كبيرة تحت قيادة ماسك"، ولم يستبعد إمكانية تسريح الموظفين.

وكانت وكالة "بلومبرغ" ذكرت، الجمعة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الملياردير الأميركي أخبر مصرفيين خلال التفاوض بشأن صفقة الاستحواذ على "توتير" بفكرة خفض التكاليف والوظائف في موقع التدوين المصغر، واقترح الاشتراك فيه مقابل مبلغ مالي.