ويبلغ طول الحبّار الذي جرفته الأمواج لشاطئ أوجو 10 أقدام، وفقما ذكرت صحيفة "ماينيتشي" اليابانية نقلا عن بلدية فوكوي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول تابع القضية قوله، إنه من غير المعتاد أن ينجرف حبّار عملاق إلى الشاطئ ويظل على قيد الحياة.

ونقل الحبّار العملاق ذو الشكل الغريب إلى مركز إتشيزين ماتسوشيما للحياة البحرية، حيث سيتم الاعتناء به، وإجراء فحوصات للكشف عن سبب شكله الغريب، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ويتمتع الحبّار الذي تم العثور عليه بفم غريب الشكل حيث يلتقي الذراعين، يستخدمه الكائن العملاق لابتلاع الأسماك وأنواع الحبّار الأصغر حجما.