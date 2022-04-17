القمر الوردي هو ظاهرة فلكية تحدث في بداية فصل الربيع من كل سنة، عندما يكون القمر عند أقرب نقطة له من الأرض، بمسافة تعادل 366 ألف كيلومتر تقريباً.

ومن المتوقع ظهور هذا القمر في أجزاء مختلفة من العالم، ويعتبر أفضل وقت لرؤيته بعد طلوعه بفترة وجيزة، أو في وقت لاحق عندما يرتفع قليلاً فوق الأفق.

ويُطلق القمر الكامل لشهر أبريل عدة أسماء مختلفة، ووفقا لوكالة ناسا، بعضها مشتق من ثقافات الأميركيين الأصليين، وتم جمعها معا لأول مرة في تقويم ماين فارمرز في ثلاثينيات القرن الماضي. وكان هذا التقويم هو أول من أطلق عليه اسم القمر الوردي نسبة إلى نبات القبس الوردي.

ويعرف بدر أبريل أيضا باسم «قمر الفصح الكامل» (Paschal Full Moon)، واشتقت عبارة Paschal من الكلمة اليونانية Passover والتي تعني «عيد الفصح».

وللحصول على أفضل فرصة لرؤيتها، يفضل التوجه إلى منطقة بها القليل من الأضواء، حتى يظهر القمر بشكل أكثر سطوعا.