فقد أعلن مدير مكتب هندسة الفضاء الصيني المؤهول هاو تشون، في مؤتمر صحفي، إن طاقم رحلة الفضاء "شنتشو 14" من المقرر أن يقضي 6 أشهر في محطة "تيانغونغ" لإضافة وحدتين إلى المحطة الفضائية الصينية.

وأطلق برنامج الفضاء الصيني الطموح أول رائد فضاء له إلى المدار عام 2003، وهبطت مركبات روبوتية على سطح القمر عام 2013، وعلى سطح المريخ العام الماضي، فيما ناقش المسؤولون مهمة مأهولة محتملة إلى القمر.

تم إطلاق الوحدة الأساسية لمحطة تيانغونغ أو "القصر السماوي" في أبريل 2021. وتدعو الخطط إلى استكمال البناء هذا العام.

وفي السياق، قال هاو إن الوحدة "وينتيان" من المقرر أن تطلق في يوليو وتطلق الوحدة "منغتيان" في أكتوبر، وفقا للأسوشيتد برس.

في وقت سابق السبت، هبط طاقم الرحلة الفضائية "شنتشو 13" في صحراء جوبي بالمنطقة الشمالية من منغوليا الداخلية.

وخلال المهمة، نفذت رائدة الفضاء وانغ يا بينغ أول عملية سير في الفضاء بواسطة امرأة صينية.

كانت الصين ثالث دولة ترسل رائد فضاء إلى الفضاء بمفردها بعد الاتحاد السوفياتي السابق والولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن تيانغونغ هي المحطة الفضائية الثالثة للصين بعد سابقتيها اللتين تم إطلاقهما عامي 2011 و2016.

وأعلنت الحكومة الصينية عام 2020 أن أول مركبة فضائية صينية قابلة لإعادة الاستخدام، هبطت بعد رحلة تجريبية ولكن لم يتم نشر أي صور أو تفاصيل.

الجدير بالذكر أنه تم استبعاد الصين من محطة الفضاء الدولية بسبب قلق الولايات المتحدة من أن برنامجها الفضائي يديره الجناح العسكري للحزب الشيوعي الحاكم، جيش التحرير الشعبي.