وتقع مجرة "ميسييه 96" ضمن كوكبة الأسد، ويكون فصل الربيع الوقت الأمثل مشاهدتها.

وتعد "ميسييه 96" جزء من مجموعة مجرات تعرف باسم مجموعة "إم 96"، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

ووفق الصحيفة الأميركية فإن "ميسييه 96" تتأثر بقوة الجاذبية الناجمة عن المجرات القريبة منها، الأمر الذي قد يكون تسبب بشكلها الحالي.

جدير بالذكر أن حجم "ميسييه 96" يتطابق مع مجرة درب التبانة، كما أنها تتمتع بكميات هائلة من رواسب الغبار.