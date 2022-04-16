وهبط رواد الفضاء بعد 9 ساعات من مغادرتهم وحدة رئيسية لأول محطة فضاء صينية، وفقا لما ذكرته رويترز.

وبعد إطلاقهم في أكتوبر على متن المركبة "شنتشو-13" قضى رائدا الفضاء تشاي تشي قانغ وويي جوانغفو ورائدة الفضاء وانغ يابينغ 183 يوما في الفضاء ليكملوا بذلك خامس مهمة من بين 11 مهمة لازمة لإنهاء بناء محطة الفضاء الصينية "تيانخه" بحلول نهاية العام.

وتعتبر "شنتشو -13" ثاني بعثة من 4 بعثات مأهولة مزمعة لاستكمال بناء محطة الفضاء والتي بدأت في أبريل الماضي.

وعادت "شنتشو 12" إلى الأرض في سبتمبر الماضي.

ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن نائب مدير التكنولوجيا في شبكة سفن الفضاء المأهولة، شاو ليمين، قوله إن بعثتي الصين المقبلتين ستكونان مركبة الفضاء "تيانتشو-4" والمركبة "شنتشو-14."

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة منعت الصين من المشاركة في محطة الفضاء الدولية.

وقضت الصين العقد الماضي في تطوير تقنيات لبناء محطتها الفضائية الخاصة وهي المحطة الوحيدة في العالم بخلاف محطة الفضاء الدولية.

وتسعى الصين لأن تصبح قوة فضائية بحلول عام 2030، ونجحت في إطلاق مجسات لاستكشاف المريخ وأصبحت أول دولة تهبط بمركبة فضائية على الجانب البعيد من القمر.