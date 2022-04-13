وكشفت الشركة، الثلاثاء، عن السيارة الرياضية الصغيرة متعددة الاستخدامات "بي زد 4 إكس"، والتي يبدأ سعرها من 42 ألف دولار، ويمكن أن تصل إلى 252 ميلا (406 كيلومترات) لكل شحنة.

ويضاف طراز (bZ4X)، الذي سيباع عالميا، إلى 38 طرازا من السيارات الكهربائية المعروضة للبيع الآن في الولايات المتحدة، مع توقع أكثر من 120 طرازا بحلول عام 2025.

وقالت المحللة الرئيسية في مؤسسة "إس آند بي غلوبال موبيليتي"، ستيفاني برينلي، إنه "بالرغم من أنها لا تمتلك نطاقا أو أداء رائدا لسيارة كهربائية، فإن (بي زد 4 إكس) تعد من المدخلات المهمة، لأنها تنتمي إلى علامة تجارية موثوقة ستقنع بعض المشترين بالتبديل من السيارات التقليدية ذات محركات الاحتراق الداخلي".

وأضافت: "لديك مشترون مهتمون بالتحقق من ذلك، ولكن قد لا يكونون على استعداد لتجربة علامة تجارية جديدة، أو ترك (تويوتا) للذهاب إلى شيفروليه أو فورد"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وتبدو السيارة (بي زد4 إكس) مشابهة لطراز (آر إيه في 4) لتويوتا، السيارة الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة، وهي أول سيارة كهربائية من تويوتا منذ عام 2014، عندما باعت آخر نسخة كهربائية من (آر إيه في 4).