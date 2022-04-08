وقال المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية ببريطانيا، إنه من الضروري التأكد من كون قياس الخصر أقل من نصف الطول، لتقليل مخاطر المشاكل الصحية المحتملة لدى الأفراد.

وأشار المعهد التابع لهيئة الصحة الوطنية البريطانية إلى أن البالغين ممن تقل أعمارهم عن 35 عاما، عليهم قياس نسبة الخصر إلى الطول، لمعرفة حاجتهم إلى إنقاص الوزن.

وأوضح المعهد أنه من خلال قياس نسبة الخصر إلى الطول، جنبا إلى جنب مع مؤشر كتلة الجسم، يمكن للناس معرفة ما إذا كانوا يحملون دهونا زائدة حول منطقة الخصر.

وتعتبر الدهون في منطقة الخصر مؤشرا على زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني.

وتأتي التوجيهات الجديدة في الوقت الذي قدر فيه مسح صحي أجري عام 2019 في إنجلترا أن 28 في المئة من البالغين يعانون من السمنة، بينما يعاني 36 في المئة من زيادة الوزن.