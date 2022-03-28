وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية فإن هاتين الدراستين اعتمدتا على عينات من ملايين الأشخاص الذين أصيبوا بالسرطان.

وتقول الباحثة في علم الأعصاب بجامعة "ريجنسبورغ" في ألمانيا، سيليغر ريهم، إن تفادي الانتحار أمر ممكن "إذا تحدثنا عن هذا الأمر، في مرحلة مبكرة".

وكشفت إحدى الدارستين، أن احتمال الانتحار يصبح أعلى بنسبة 85 في المئة وسط مرضى السرطان، مقارنة بالأشخاص الأصحاء.

واعتمدت الدراسة التي شاركت فيها الباحثة ريهم، على مراجعة بيانات ضخمة وردت في 28 دراسة أخرى سابقة، شملت 22 مليون شخص من مرضى السرطان في العالم.

وأظهرت الدراسة تراجع الإقدام على الانتحار وسط المصابين ببعض السرطانات الأقل شراسة والأكثر قابلية للعلاج مثل سرطان الخصية والأورام الميلانية غير النقوية.

أما المصابون بسرطانات شديدة في المعدة والبنكرياس فكانوا من الأشخاص الأكثر إقداما على الانتحار من جراء مضاعفات المرض.

وأوردت الدراسة أن إقدام مرضى السرطان على الانتحار مرتفع على نحو ملحوظ في الولايات المتحدة، مقارنة بأوروبا أو آسيا وأستراليا.

ورجح الباحثون أن تكون التكلفة الباهظة للعلاج سببا من أسباب انتحار المرضى في الولايات المتحدة، لأن الشخص المصاب يختار عدم العلاج حتى يتفادى إرهاق كاهل أسرته بأعباء القروض.

وفي دراسة ثانية، قامت الباحثة المختصة في الإعلاميات بجامعة لندن إلى جانب زملائها، بوضع قاعدة بيانات ضخمة اعتمدت على 460 ألف شخص ممن أصيبوا بأنواع مختلفة من السرطان في بريطانيا بين 1998 و2020.

وأوردت الدراسة أن 5 في المئة ممن تم تشخيص مرض السرطان لديهم أصيبوا بالاكتئاب، كما أصيبت نسبة مماثلة بالقلق، بينما أقدم 1 في المئة ممن اكتشفوا المرض على إلحاق أذى بأنفسهم.

وذكرت الدراسة أن من اكتشفوا إصابتهم بسرطانات شرسة في الدماغ والبروستات كانوا أكثر عرضة لأن يؤذوا أنفسهم.