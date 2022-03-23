وأشار تقرير المنظمة حول الجائحة الذي صدر يوم الثلاثاء، إلى حدوث أكثر من 12 مليون إصابة أسبوعية جديدة وأقل من 33000 حالة وفاة، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 23 في المئة في معدل الوفيات.

وشهدت الإصابات بفيروس كورونا تراجعا مطردا في جميع أنحاء العالم منذ يناير، لكنها عادت للارتفاع مرة أخرى الأسبوع الماضي، بسبب متحور أوميكرون الأكثر عدوى، وتعليق بروتوكولات كوفيد-19 في العديد من دول أوروبا وأميركا الشمالية وأماكن أخرى.

وقال مسؤولو الصحة إن متحور أوميكرون يسبب أعراضا أكثر اعتدالا من المتحورات السابقة من فيروس كورونا وأن التطعيم، بما في ذلك الجرعة المعززة، تبدو وقائية للغاية.

وظل غرب المحيط الهادئ المنطقة الوحيدة في العالم التي تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت قفزة بنسبة 21 في المئة الأسبوع الماضي، وحافظت الزيادة على ارتفاع لعدة أسابيع.

ووفقا لإحصاءات الأسبوع الماضي، ظلت أعداد الإصابات الجديدة في أوروبا مستقرة وانخفضت في مناطق أخرى.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن تخلي العديد من البلدان عن برامج الاختبار، يعني عدم رصد الإصابات الجديدة، وفقما نقلت "الأسوشيتد برس".