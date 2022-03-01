ويأتي هذا القرار الذي أكده لوكالة "فرانس برس" الناطق باسم "تيك توك"، بعد أقل من 8 أشهر على زيادة المدة القصوى من دقيقة واحدة إلى 3.

ويأمل الناطق باسم الشركة التابعة لمجموعة "بايت دانس" الصينية في أن "توفر هذه الخطوة المزيد من الفرص لمنتجي المحتوى على الشبكة في كل أنحاء العالم".

ومن شأن هذا التغيير أن يمكن "تيك توك" المتخصصة أصلا في مقاطع الفيديو القصيرة، من اقتحام المجال الخاص بشبكة "يوتيوب" التي تشكل مرجعا فيما يتعلق بمحتويات الفيديو التي ينتجها المستخدمون مباشرة.

وسعت "يوتيوب" في مارس الماضي لمنافسة "تيك توك"، من خلال إطلاق منصة "يوتيوب شورتس" التي تتيح تسجيل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 60 ثانية.

كذلك دخلت "إنستغرام" التابعة لمجموعة ميتا (فيسبوك سابقا) على خط مقاطع الفيديو القصيرة من خلال تطبيق "ريلز" الذي أطلقته في أغسطس 2020، لتمكين مستخدميها أيضا من تسجيل مقاطع فيديو.

وأشارت المحللة في "إنسايدر إنتيليجنس" جازمين إنبرغ، إلى أن الفجوة بين "تيك توك" و"يوتيوب"، تعد "ضيقة"، معتبرة أن "مقاطع الفيديو الطويلة يمكن أن تساعد تيك توك على العودة إلى مستواها السابق".

وأوضحت أن "مقاطع الفيديو الطويلة تفسح أيضا لمنشئي المحتوى المزيد من فرص تحقيق الدخل، وتفتح الباب لمزيد من أحجام مقاطع الفيديو لتنمية نشاط تيك توك الإعلاني".