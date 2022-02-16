قال باحثون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، خلال إحاطة إعلامية، إن هذه الدراسة هي الأولى التي تظهر الفوائد المحتملة للرضع المولودين لأشخاص تلقوا جرعتين من لقاح فايزر أو لقاح موديرنا أثناء الحمل.

كان معروفًا بالفعل أن الأجسام المضادة التي طورتها لقاحات كوفيد-19 تنتقل إلى الجنين عبر الحبل السري.

قالت الدكتورة دانا ميني ديلمان، طبيبة التوليد والباحثة في مراكز السيطرة على الأمراض: "حتى هذه الدراسة، لم يكن لدينا بيانات لإثبات ما إذا كانت هذه الأجسام المضادة قد توفر الحماية للرضيع ضد كوفيد-19".

الرضع في الدراسة عولجوا في 20 مستشفى في 17 ولاية من يوليو 2021 حتى منتصف يناير، خلال قفزات في الحالات شملت المتحورين دلتا وأوميكرون.

لم يفحص الباحثون معدلات الإصابة عند الرضع. بدلا من ذلك، بحثوا بيانات 176 طفلا دون سن 6 أشهر تم نقلهم إلى المستشفى بسبب كوفيد-19 و203 دخلوا المستشفيات بسبب حالات صحية أخرى.

كما نظروا في وضع التطعيم لجميع أمهات الرضع.