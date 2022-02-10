وأوضحت رئيسة اللقاحات والعلاجات المناعية في الشركة إيسكرا ريك في حديث مع "سكاي نيوز عربية"، الخميس: "نملك الكثير من البيانات التي أظهرت أن لقاح أسترازينيكا مضاد لأوميكرون".

وفيما يتعلق بسلامة لقاح "أسترازينيكا" للأطفال، قالت: "أكدت البيانات التي نملكها سلامة اللقاح للأطفال، وسنستمر بجمع المزيد من البيانات. الآن نناقش مع واضعي اللوائح التننظيمية ومن خلال الأبحاث، كيف يمكننا توفيره للأطفال".

ومن جهة أخرى، قالت ريك إن الشركة حققت نتائج "قياسية" خلال عام 2021، مؤكدة التزامها بتوفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا للدول الأكثر فقرا لمواجهة تفشي الفيروس.

وأضافت: "فخورون بالنتائج التي قمنا بالإعلان عنها، إذ كان عام 2021 قياسيا لأسترازينيكا، ونتوقع استمرار هذه التوجهات في 2022 نظرا للأدوية المبتكرة التي نوفرها للأسواق".

وتابعت: "نركز كثيرا على بذل الجهود لمكافحة فيروس كورونا، وسنوفر أيضا اللقاح المضاد له عبر العالم"، مشيرة إلى أن الشركة وفرت أكثر من مليارين 500 مليون جرعة من لقاحها حول العالم.

وشددت ريك على أن "ثلثي هذه الجرعات أرسلت إلى الدول الأكثر فقرا".

ولفتت المسؤولة في "أسترازينيكا" إلى أن الشركة التزمت ببيع اللقاح بسعر التكلفة، حتى يمنح لأكبر عدد من الأشخاص خاصة في الدول الفقيرة، مشددة على "فخر" الشركة بهذا القرار رغم أنه قلل من أرباحها.

وفيما يتعلق بتوقعها بشأن موعد انتهاء جائحة كورونا، قالت إنه من غير الممكن التنبؤ بمثل هذا الأمر، لكنها شددت على أنه من الضروري توفير اللقاح "لأكبر عدد من الأشخاص، خاصة أولئك الذين لا يملكون القدرة للوصول إليه، حتى نتمكن من العودة إلى الحياة الطبيعية".

يذكر أن "أسترازينيكا" كانت قد أعلنت أنها "أوفت بوعدها بالوصول إلى لقاحها المضاد لفيروس كورونا بصورة واسعة وعادلة، وذلك مع خلال توفيرها مليارين و500 مليون جرعة من اللقاح، وزعت في أنحاء العالم".

وتوقعت الشركة ارتفاع إيراداتها خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 13 إلى 19 بالمئة، مستفيدة من زيادة عمليات التسليم للقاحات.

وفي عام 2021، نمت إيرادات أسترازينيكا بنسبة وصلت إلى 41 بالمئة.