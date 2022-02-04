كانت التطورات الظاهرة في الدراسة التي أجريت في دولة مالاوي الافريقية متواضعة، فمعدلات الولادة المبكرة كانت أقل بشكل طفيف في حالة الحوامل اللاتي مضغن العلكة مقارنة بمن لم يمضغنها.

لكن الخبراء رحبوا بفكرة أنها طريقة سهلة للتغلب على هذه المشكلة الضخمة المكلفة.

وتقول معدة الدراسة زكيبا هندرسون: "وجدنا أن تدخلا ببساطة مضغ العلكة يمنع الولادات المبكرة، فسأكون سعيدة بالتأكيد".

وأضافت أنها "متفائلة بحذر" إزاء النتائج.

وعلى مدار سنوات، أظهرت الدراسات ارتباط أمراض اللثة بالولادة المبكرة. ويعتقد العلماء أن العدوى البكتيرية في الفم قد تزيد الالتهاب في الجسم وهو ما قد يؤدي إلى الولادة المبكرة.

واختبر العلماء ما إذا كانت العلكة المصنعة من المحلى "زيليتول" قد تساعد في تقليل الولادة المبكرة، فيما أظهرت دراسات سابقة تغييرا تدريجيا في تكوين البكتيريا الموجودة في الفم ببكتيريا تسبب تسوسا أقل تعيش على أسطح الأسنان وتكون جيرا أقل.

وشملت دراسة مالاوي أكثر من 10 آلاف امرأة على مدار 6 سنوات، حيث انضمت النساء للدراسة قبل الحمل، بينما كانت أخريات في الشهور الأولى من الحمل.

وفي 4 مراكز حصلت المشاركات على معلومات متعلقة بالصحة الفموية ومضغن العلكة مرتين يوميا، وفي 4 مراكز أخرى حصلت مجموعة الدراسة على المعلومات فقط.