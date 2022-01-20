وقال موقع "macrumors" أن موردي أبل سيبدأون في إنتاج شاشات من الجيل الثالث لهواتف "آيفون إس آي".

وأضاف أنه من المرجح أن يبدأ التجميع النهائي للهاتف الجديد في مارس المقبل.

وطبقا لهذا الجدول الزمني، يعتقد أنه من المحتمل إطلاق الجيل الثالث من هواتف "آيفون أس آي" في أبريل المقبل أو في مطلع مايو على أبعد تقدير.

وأطلقت أبل الجيل الأول من هواتف "آيفون أس آي" في عام 2016 والجيل الثاني في عام 2020.

ومن المتوقع أن يكون الهاتف الجديد نفس التصميم الحالي، بما في ذلك مساحة الشاشة التي تصل إلى 4.7 بوصة، لكن سيحتوي على مزايا جديدة مثل أن يكون داعما لخدمات الاتصالات من الجيل الخامس.

ويمتاز هذا النوع من الآيفون بانه أرخص ثمنا مقارنة بالنسخ بالأخرى.