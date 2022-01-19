وأوضح فاوتشي، بحسب ما أورد موقع "فورشتن"، أن المرحلة الأولى هي مرحلة تسمى "الوباء الحقيقي"، حيث يكون العالم بأسره متأثر بشكل سلبي كبير، كما هو الوضع الحالي.

أما المراحل التالية فهي التباطؤ والسيطرة والقضاء والاستئصال النهائي.

ويعني بالتباطؤ انخفاض أرقام الإصابات المؤكدة بالفيروس، ورغم الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بالوباء من جراء المتحور "أوميكرون"، فإن الكثيرون يتفاءلون بأن يحدث تباطؤ في الإصابات، كما حدث في جنوب إفريقيا بعد الموجة الأخيرة.

إلا أن فاوتشي يقول إنه من السابق لأوانه تحديد موعد لمرحلة التباطؤ، بسبب المتحورات التي قد تظهر.

والمرحلة الثالثة هي السيطرة، وتعني أن "كوفيد-19" الذي سيببه فيروس كورونا، سيصبح موسميا مثل نزلات البرد والإنفلونزا، وبالنسبة إلى فاوتشي فالحال هنا هو وجود الفيروس، لكن دون الحد الذي يؤدي إلى تعطيل الحياة.

وفي المرحلة الرابعة، يبقى الفيروس موجودا في العالم، لكن يتم القضاء عليه في دول أو مناطق معينة، ليصبح حاله مثل حال مرض شلل الأطفال الذي قضي عليه في شمالي الكرة الأرضية ،لكنه بقي في مناطق أخرى. ويبدو أن العالم لا يزال بعيدا عن هذه المرحلة.

ويكاد يكون من المستحيل الوصول إلى مرحلة الاستئصال، ويشير فاوتشي إلى أن مرض الجدري المعدي هو الوحيد الذي تم القضاء عليه تماما.