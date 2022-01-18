بدأ مستشفى شيبا الشهر الماضي في إعطاء لقاح رابع لأكثر من 270 عاملاً في المجال الطبي - 154 ممن تلقوا لقاح فايزر- بيونتيك و120 آخرين تلقوا لقاح موديرنا. تم تطعيمهم جميعًا في السابق ثلاث مرات بلقاح فايزر - بايونتيك.

وجدت التجربة السريرية أن كلا المجموعتين أظهرتا زيادة في الأجسام المضادة ”أعلى قليلاً” من اتباع جرعة اللقاح الثالثة العام الماضي. لكنها قالت إن زيادة الأجسام المضادة لا تمنع انتشار الأوميكرون.

قالت الدكتورة جيلي ريغيف يوشاي، مديرة وحدة الأمراض المعدية بالمستشفى: ”على الرغم من زيادة مستويات الأجسام المضادة، فإن اللقاح الرابع يقدم دفاعًا جزئيًا فقط ضد الفيروس ... اللقاحات، التي كانت أكثر فعالية ضد المتغيرات السابقة، توفر حماية أقل مقارنة بأوميكرون”.

أثارت النتائج الأولية تساؤلات حول قرار إسرائيل تقديم جرعة معززة ثانية - ورابعة بشكل عام - لسكانها الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. تقول الحكومة إن أكثر من 500 ألف شخص تلقوا الجرعة الثانية في الأسابيع الأخيرة.

قال الدكتور نحمان آش، مدير وزارة الصحة الإسرائيلية، إن البحث لا يعني أن جهد اللقاح الرابع كان خطأ. ”إنه يعيد مستوى الأجسام المضادة إلى ما كان عليه في بداية المعزز الثالث. وقال للقناة 13 التلفزيونية ”هذا له أهمية كبيرة، لا سيما بين السكان الأكبر سنا”.

لكنه قال إن البحث سيؤخذ في الاعتبار بينما تناقش السلطات ما إذا كانت ستوسع حملة الجرعة المعززة الإضافية لتشمل جميع السكان.