وقال إبراهيم الجروان، رئيس جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إن " النعائم" هي المنزلة الأولى من منازل الشبط، ورابع منزلة من منازل فصل الشتاء، حيث تطلع نجوم النعائم فجر 15 من يناير وهي 8 نجوم.

ووفقا لخبراء الطقس، تعني هذه الظاهرة البرد القارس، والأمطار الغزيرة، طيلة مدة الـ13 يوما.

وهي من القدر الثالث في برج القوس، وتشمل مستطيلين مشوهين قليلا، سماهما العرب قديما المستطيل الشرقي منها باسم "النعام الصادر"، والمستطيل الغربي باسم "النعام الوارد".

وتصوروه على هيئة نعام تروح وتغدو لشرب الماء من نهر المجرة أربع منها ترد نهر المجرة سمتها العرب النعام الوارد وأربع منها انصرفت عن نهر المجرة وهي النعام الصادر.

والمنزلة الأولى من منازل فترة "الشبط" ويعني برده القارس، وتعرف عند العامة باسم "شباط أول"، وفيه برد الأزيرق وسمي بهذا لأن الأجسام تزرق من شدة البرد ويطلق عليه "برد البطين" أي بطن البرد ووسطه.

في هذه الأجواء لا يغرس فيها إلا القليل من النباتات المحبة لبرودة الجو مثل بعض الحبوب.

وقال الجروان: "عقب نهاية البرد يبدأ طلع ذكور النخل بالظهور كما تبدأ عملية التشويك، وهي إزالة الشوك الحاد من أشجار النخيل لتسهيل العمليات التالية المتلاحقة من تنبيت وصولا إلى خرف الرطب والصرام".