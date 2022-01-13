ويقول الدكتور جاد الدين محق أستاذ جراحة العظام والمفاصل بجامعة عين شمس إنّ: "آلام المفاصل لها علاقة قوية بانخفاض درجات الحرارة، فكلما حدث تغير في درجات الحرارة وانخفضت بنسبة كبيرة دون وعي والتزام من المصاب بالإجراءات الوقائية ازدادت الآلام التي من الممكن أن تصل في أحيانًا كثيرة لتورّم في المفاصل".

وتابع "محق" في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية" أنّه: "يجب أن يلتزم الجميع وبالأخص الذين لهم تاريخ مرضي بتدفئة أنفسهم، وعدم التعرض للطقس البارد، وارتداء الملابس المناسبة وعدم النزول من المنزل في أي وقت تكون فيه الأجواء في الخارج غير مناسبة".

وأشار الأستاذ بجامعة عين شمس إلى أنّ: "الشمس مصدر غني بفيتامين د ويجب قضاء أطول فترة ممكنة تحت أشعتها، مع الالتزام يوميا بالمشي وعمل الرياضة المناسبة التي يطلبها الطبيب المتخصص".

نظام غذائي

ونوّه: "من الممكن للأشخاص الذين يعانون من ندرة في فيتامين د أن يضيفوا لنظامهم الغذائي الأطعمة الغنية به كمنتجات الألبان وغيرها حسب رغبة الشخص المصاب".

وأردف أستاذ جراحة العظام والمفاصل بجامعة عين شمس: "النوم من العادات الهامة للغاية مع تناول المياه التي يجب الاهتمام بها من قبل أي شخص يعاني من آلام المفاصل، إلى جانب التركيز على عدم حمل أي أشياء ثقيلة أو القيام بالأنشطة البدنية التي تسبب إجهادا للعضلات".

وسادات التدفئة

وعن وسادات التدفئة التي يلجأ إليها البعض أكد "محق" في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية": "عدد من الأطباء يلجئون إلى وسادة التدفئة وشمع البارافين لراحة المصاب، ولكن الأمر يجب أن يكون مدروسًا حسب احتياج المريض، وعدم وضعها دون رقيب لأنه سيجعل المفاصل تعتاد عليه ومع مرور الوقت سيكون هو والعدم سواء".

في الوقت نفسه يقول الدكتور محمد شتا أستاذ جراحة العظام والمفاصل كليه الطب القصر العيني إنّ: "درجات الحرارة المنخفضة تؤثر على المفاصل، حيث يحدث خمول وإعاقة لدوران السائل المغذي في المفاصل، وهو ما يزيد من الأوجاع وحدوث التيبّس للجسم".

التمارين المائية

وتابع "شتا" في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية" أنّ: "من بين الأشياء التي نوصي بها لمصابي المفاصل هو المواظبة على التمارين المائية للحد من الالتهابات، وارتداء الملابس الثقيلة والقفازات، للحفاظ على دفء الجسم".

وحذّر أستاذ جراحة العظام والمفاصل كليه الطب القصر العيني من الإسهاب في تناول المسكنات التي يرى أنّ لها أعراضًا سلبية كبيرة وتؤثر بالسلب في المستقبل، قائلًا: "استشارة الطبيب المختص هو الأمر الأساسي الذي يجب إتباعه لكونه المُلم بتفاصيل الحالة الطبية بالكامل ولديه معرفة مسبقة بتاريخ المريض الدوائي".

أزمة الوزن الزائد

وأكد "شتا" في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية" أنّ: "الوزن الزائد أزمة كبرى لأنه يقوم بالضغط على المفاصل، فيجب على أصحاب الأوزان المرتفعة أن يتابعوا بشكل مستمر مع طبيب التغذية الخاص بهم لإنقاص أوزانهم، مع ممارسة الرياضة بشكل دائم".

وأردف أستاذ جراحة العظام والمفاصل كليه الطب القصر العيني أنّ: "هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يجب الاهتمام بها لتخفيف حدة آلام المفاصل من بينهم الشاي الأخضر، والكركم، وزيوت الأسماك الغنية بالأوميجا 3، والزنجبيل".