وبحسب شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، فإن الباحثين عثروا على هيكل عظمي طوله 9.7 أمتار، لحيوان يسمى "إكثيوصور" ويلقب بـ"تنين البحر"، في محمية "روتلاند ووتر" قرب منطقة ليستر.

وقالت الهيئة التي تتولى حماية الحياة البرية في منطقتي ليسترشاير وروتلاند، إن هيكل الحيوان الذي عثر عليه "هو الأكبر والأكثر اكتمالا في تاريخ بريطانيا".

وأوضح جو دافيس المشرف على الفريق البحثي لمحمية "روتلاند ووتر"، إنه اكتشف حفرية الحيوان خلال عمليات حفر روتينية خلال العام الماضي، قبل التعرف على هويته مؤخرا.

وأضاف أن "الحفرية ظهرت في بادئ الأمر بمثابة أنابيب طينية وسط الوحل، وعند الاقتراب منها بدت شبيهة بعمود فقري".

ولم يقف الباحثون عند هذا الحد، بل مضوا قدما في عملية التدقيق فانتبهوا إلى قطعة تشبه عظام الفك، وهو أمر وصفه الباحث بالمفاجأة، حتى إنه "لم يستطع أن يصدق لبعض الوقت".

وأشار دافيس إلى أن الهيكل يزن 997 كيلوغراما، ومن المرجح أن يكون الحيوان البحري قد ظهر قبل 250 مليون سنة ثم انقرض قبل 90 مليون سنة.

وكان هذا الحيوان المنقرض مفترسا، أي أنه في أعلى هرم السلسلة الغذائية، فيما كان شكله شبيها بالدولفين.