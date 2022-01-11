وأكد فاوتشي خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأميركي، أن المتحورات الجديدة لـ"كوفيد-19" ستستمر في الظهور، مشيرا إلى أن "تطوير لقاح يتعامل معها جميعا أصبح أمرا مطلوبا"، في إشارة إلى ما بات يعرف باسم "اللقاح السوبر".

وأوضح أن "غير الملقحين معرضين 10 مرات أكثر للإصابة بالفيروس، من الحاصلين على اللقاح، كما أنهم أكثر عرضة لدخول المشفى بحوالي 17 مرة، ومعرضين للموت بـ20 مرة أكثر من الملقحين".

وأشار مدير المعهد الوطني الأميركي للأمراض المعدية، إلى أن الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لكورونا "ستلعب دورا مهما في حماية شريحة واسعة من الأشخاص، من التعرض لمرض حاد خلال هذه الموجة من تفشي متحور أوميكرون".

من جانبها، أوضحت مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، رويشل والينسكي، أن القواعد الطبية المتعلقة بالمصابين بفيروس كورونا حاليا، تشير إلى أنهم "لا يحتاجون إلى البقاء في المنزل إن لم تكن تظهر عليهم أي أعراض".

لكن والينسكي نوهت إلى أنهم "يجب أن يستمروا في ارتداء الكمامة وإجراء الاختبارات اللازمة، كما عليهم أن يتجنبوا السفر حتى اليوم العاشر من إصابتهم بالفيروس" .

يشار إلى أن الولايات المتحدة حطمت رقما قياسيا، الاثنين، في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال يوم واحد، إذ تجاوز عدد المصابين مليون و300 ألف شخص.

يأتي ذلك في ظل استمرار متحور أوميكرون بالتفشي بوتيرة سريعة وخطيرة وبشكل غير مسبوق، منذ بداية الوباء عام 2020.