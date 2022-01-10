وبينما تشهد مصر نشاطاً للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، على فترات متقطعة هذا الأسبوع، إليكم مجموعة من النصائح التي "لا غنى عنها" للوقاية من آثار العواصف الرملية والترابية.

طبقاً لنصائح الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، فإن ثمة مجموعة من الإجراءات التي يتعين اتخاذها أثناء العواصف الترابية؛ أولها السير بعيداً عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة، كما تضمنت الإجراءات نصائح لمرضى الجيوب الأنفية وحساسة الصدر بالبقاء في المنازل.

تضمنت النصائح كذلك ضرورة إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام، مع تغطية فتحات مكيفات الهواء لمنع دخول الأتربة من خلالها، كما تضمنت الإجراءات نصائح عند القيادة، لجهة القيادة بحذر على الطرق، خاصة السريعة، وذلك لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

تنظيف الرئة

وفي سياق متصل، ترصد استشاري التغذية العلاجية ليندا جاد الحق، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، مجموعة من الإجراءات الفعّالة في مواجهة آثار العاصفة الترابية على الصحة، مشيرة إلى وصفات مهمة وضرورية من شأنها المساعدة على تنظيف الصدر والوقاية من آثار الأتربة، من بينها "ورق الجوافة" الذي يعمل على تنظيف الرئة من السموم.

وتقول: "بالنسبة للمصابين بالجيوب الأنفية وحساسية الصدر بشكل خاص، يُمكنهم في ظل هذا الطقس وموجة العاصفة الترابية غلي أوراق الجوافة واستنشاقها مباشرة، لتنظيف الرئة. كما يمكن تناولها كمشروب، إضافة إلى الأمر نفسه بالنسبة إلى الكاموميل أو البابونغ، لما له من فوائد في تنظيف الصدر والوقاية من الآثار التي تخلفها الأتربة".

وتشير إلى أن المصابين بحساسية الصدر يُنصح بأن يتجنبوا الخروج من المنزل في أوقات العواصف الترابية، مع الحرص على وضع أقمشة مبللة إلى جانبهم داخل المنزل لوضعها على الأنف والفم عند تسرب الأتربة أو حال اضطرارهم للخروج تحت أي ظرف، فيما يُنصح بعدم خروج أولئك الذين يستخدمون موسعات شعب هوائية. كما تنصح بتناول مضادات الحساسية باستشارة الطبيب.

المشروبات الدافئة

وتوضح جاد الحق أنه بشكل عام ينصح بتناول المياه والمشروبات الساخنة، لا سيما الأعشاب، لتنظيف الرئة في مثل تلك الأجواء العاصفة بالنسبة للكبار والأطفال أيضاً، مع الحرص على تنظيف الأنف بالنسبة لمن تعرض للعاصفة، وكذلك على ارتداء الكمامة أيضاً للوقاية من الأتربة إلى جانب الوقاية من فيروس كورونا.

طقس غير مستقر

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد توقعت نشاطاً للرياح المثيرة للأتربة. وقالت إن العاصفة ستغطي أيضاً محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية، وبعض المناطق الأخرى.

وكان رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقاً علي قطب، قد ذكر لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الطقس غير المستقر الذي تشهده مصر يؤثر على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مبيناً أن "الطقس غير المستقر يتمثل في نشاط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة مصحوبا بانخفاض في درجة الحرارة، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على الساحل الشمالي الغربي".