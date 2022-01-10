واستعرضت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية في تقرير لها 4 طرق رئيسية من أجل بناء عادات صحية جديدة، وهي على النحو التالي:

ربطها مع عادة موجودة:

يقول الخبراء إن أفضل طريقة ليتبنى الشخص عادة جديدة هي ربطها مع عادة موجودة، فالروتين الصباحي هو مكان رائع للبدء، فمثلا شرب فنجان القهوة الصباحي يمكن أن ينشئ فرصة للشروع بالتأمل لمدة دقيقة واحدة.

افعلها كل يوم:

يستغرق تبني العادات وقتا طويلا، لكنها تتشكل بأسرع مما تتوقع إذا ما واظبت عليها باستمرار. إن المشي السريع يوميا بعد تناول وجبة العشاء مثال على عادة يمكن تكرارها بسهولة يوميا.

اجعله سهلا:

تشير الدراسات إلى أن فرصة الأشخاص الذين يختارون صالات رياضية قريبة من المنزل أكبر لممارسة التمارين الرياضية بانتظام مقارنة بأولئك الذين يتجهون إلى صالات بعيدة.

كافئ نفسك:

بوسعك أن تستمع إلى كتب صوتية أثناء المشي أو مشاهدة برنامج الطهي المفضل أثناء الركض على جهاز المشي، بما يعزز عادة ممارسة الرياضة.