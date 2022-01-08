وقالت مديرة الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية بشرى مداح في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "إن المغرب رخص الاستعمال الاستعجالي لدواء مولنوبيرافير، ليصبح بذلك من ضمن البلدان الأوائل في العالم التي صادقت على هذا الدواء المضاد للفيروسات والمصنّع من طرف المختبر الأميركي، ميرك".

وكان قد أكد وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، لوسائل إعلام محلية، أن "المغرب جهز نفسه للحصول على كمية من 'مولنوبيرافير' يمكن استخدامها في البروتوكول العلاجي الوطني"، مشيرا إلى أنه "تم استلام الكمية الأولى وسيتم استخدامها وفق بروتوكول علاجي تحدده اللجنة العلمية والتقنية".

من جهة أخرى، أفاد عضو اللجنة العلمية والتقنية لكوفيد-19 بالمغرب، سعيد المتوكل، أن "قيمة هذا العقار تتجلى في كونه مثل مضادات أخرى لفيروس كورونا كدواء فايزر وأدوية من الصين والهند التي تقلل من شراسة الفيروس بين 50٪ إلى 90٪"، مؤكدا أنه "لن يكون بديلا للقاح".

وكشف المتوكل أنه "ستكون هناك ضوابط للاستعمال وسيدخل استخدامه وفق السياق العام الذي يتوفر على الوسائل الاحترازية ومدى المحافظة عليها بالإضافة إلى اللقاح وأدوية ضد الفيروسات".

وسجلت وزارة الصحة المغربية الجمعة 6428 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 6050 الخميس، ليبلغ إجمالي الإصابات في المملكة إلى 990057.

كما سجلت 13 وفاة جديدة، الجمعة، ليرتفع عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 إلى 14896 حالة.