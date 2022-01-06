وقال الباحثون في الدراسة إن موجة "أوميكرون" ستزداد سوءا قبل أن تتلاشى وتختفي.

وصرح أستاذ الإحصاء الحيوية في جامعة فلوريدا والمشارك في الدراسة، إيرا لونجيني، أن الكثير تغير منذ بروز "أوميكرون".

وأضاف: "كان هناك ارتفاع كبير في أعداد المصابين بأوميكرون، بشكل أسرع مما توقعنا"، ومع ذلك، قال الأكاديمي الأميركي إنه لم يكن مصدوما بشكل كبير، لأن فريق الباحثين توقع وجود ذروة كبيرة في إصابات المتحور.

وتابع:" لم يكن لدينا شك بأنه ستكون هناك موجة هائلة من الإصابات في فلوريدا".

وتوقع لونجيني أن تكون تتلاشى موجة المتحور "أوميكرون" في منتصف فبراير المقبل إذ ستكون سرعة تفشيه أقل، مرجحا أن تكون الذروة في الأسبوع الثاني من يناير الجاري.

ولفت إلى أن فترة حضانة "أوميكرون" تبلغ 3 أيام مقارنة بـ5 أيام للمتحور "دلتا"، مما أدى إلى زيادة سرعة تفشي الوباء.

وحذر من أن يؤدي "أوميكرون" إلى إصابات شديدة بين الأطفال الصغار خاصة بين أولئك الذين أقل من 5 أعوام، نظرا لعدم تلقيهم اللقاح.