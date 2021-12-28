وقال وزير الصحة الهندي مانسوخ ماندافيا على تويتر، إن أقراص "مولنوبيرافير" ستنتجها 13 شركة في الهند للاستخدام المحدود في ظل وضع طارئ من أجل علاج البالغين من المصابين بكوفيد-19.

ووقعت شركات الأدوية "أوروبيندو فارما" و"سيبلا" و"صن للأدوية" وشركات أخرى في وقت سابق من العام الجاري اتفاقيات غير حصرية مع شركة "ميرك" لمنح الترخيص الطوعي لإنتاج وتوفير حبوب "مولنوبيرافير" في الهند، حسبما ذكرت "رويترز".

وأجازت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية الأسبوع الماضي، الاستخدام الطارئ لأقراص "مولنوبيرافير" في علاج مرضى كوفيد-19 البالغين والمصابين بأعراض من خفيفة إلى متوسطة.

وأعطت الهند 1.43 مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 حتى الآن، وتلقى أكثر من 839 مليون شخص بالغ جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.