وقالت ريم قاسم، وهي واحدة من مؤسسي التطبيق، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، إنه "بعد حائجة كورونا ألغى التواصل عبر الإنترنت الحواجز بين الدول وأصبح الجميع في نفس المساحة الافتراضية، كما دفع توقف المسارح الكثير من الفنانين لوضع أعمالهم بشكل مجاني على الإنترنت، ومع الاهتمام بمستقبل الفنون الثقافية، وعدم وجود مصدر دخل ثابت للعاملين في القطاع الثقافي تم ابتكار تطبيق "بسيطة" والذي يفيد الجانبين، فمن ناحية من لا يستطيعون الذهاب للحفلات بأنفسهم يمكنهم مشاهدتها من الهاتف المحمول، وفي نفس الوقت نوفر دخلا للفنانين والقائمين على هذه الحفلات من خلال شراء تذكرة لحضور الحفل على الهاتف المحمول من خلال الإنترنت".

وتابعت: "الفكرة تقوم على عمل مسرح افتراضي بمعنى أنك تحجز تذكرة وتتابع الحدث في بث مباشر ولكن على هاتفك المحمول، وهو ما يساعد الفنانين أيضا في العالم كله على وضع محتواهم في التطبيق في مقابل دفع تذكرة لتوفير مصدر دخل ثابت لهم، كما أن هناك بعض العروض في التطبيق يمكن مشاهدتها بمشاهدة دون اللجوء للإنترنت بتكنولوجيا خاصة".

وأشارت إلى أن "الهدف الأساسي هو عرض الحفلات الثقافية مثل حفلات ساقية الصاوي في مصر في بث مباشر على الهاتف المحمول في نفس توقيت الحفل، وهو ما يساعد على الوصول للجمهور في أي مكان في العالم مثل المصريين في الخارج غير القادرين على حضور الحفلات في مصر بانتظام، أو حتى الجمهور العالمي، فشعار المنصة "قطاع ثقافي عالمي واحد".

وأَضافت أن "المنصة تهتم بالمحتوى الثقافي وليس التجاري، وهي لا تغني عن المشاهدة المباشرة لكنها تقدم خيارا لمن لا يستطيعون حضور الحفلات في المسرح حيث يمكنهم مشاهدتها من المنزل حال وجود ما يمنع التواجد في المسرح مباشرة مثل التزام معين أو بعد المسافة أو أي سبب آخر، فنحن لا نريد إلغاء المسارح، لكن نريد توفير مشاهدتها لمن لا يستطيعون الذهاب إليها بسبب ظروفهم الخاصة".

فئات جديدة مستهدفة

وأكدت قاسم أن التطبيق يستهدف الفئات الجديدة التي لا تشارك بانتظام في الحياة الثقافية مثل جيل التكنولوجيا من صغار السن، وذوي الهمم وكبار السن، فضلا عن "الجاليات المصرية في الخارج الذين ليست لديهم الفرصة للنزول لمصر فنحن نمكنهم من مشاهدة ثقافة بلادهم في الغربة".

ولفتت إلى أن تسمية التطبيق "بسيطة" هو "لأننا نريد أن نؤكد أن حضور الحفلات الثقافية بسيط وبشكل يخدم الفنانين أيضا، والتطبيق تم إنشاؤه بمشاركة اثنين آخرين هما أيدي حصوة، وعدنان جوبي، وهو مشروع بدأناه بتمويل ذاتي".

زمالة وتعاون مع الفنانين والمسارح

وتابعت بالقول: "الفريق بدأ بمجهودات ذاتية لكن في الوقت الحالي يتم التعاون مع إحدى المؤسسات التي تساعد المسارح والفنانين على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتقديم أجهزة لبعض المسارح لاستخدامها في البث بجودة عالية، وهو ما قدمناه لدار الأوبرا بالتعاون مع وزارة الثقافة في مصر، كما قمنا بإهداء جهاز آخر لساقية الصاوي وسنقوم بنفس العمل في معظم الدول العربية".

وبينت أن المنصة قامت بعمل برنامج زمالة يساعد 20 فنانا من الوطن العربي من مصر والأردن ولبنان وتونس والمغرب على تنمية قدراتهم الفنية والتقنية والتكنولوجية، "وبسبب شفافية البيانات التي يعتمدها التطبيق اعتبرت منظمة اليونسكو المشروع نموذجا يجب اتباعه، في ظل توفير البرنامج إحصائيات تمكن من عرض كل البيانات التي يحتاجها وتساعد الفنان على التخطيط الاستراتيجي".